1/6 ©Ansa

La Legge di bilancio 2023 ha messo a punto alcune agevolazioni per incoraggiare l’occupazione: dall’esonero contributivo alle aziende per chi assume percettori del reddito di cittadinanza, al bonus una tantum per i dipendenti pubblici. Ecco quali sono

Pensioni, quanto dovrà lavorare un neoassunto?