Dazi, Patuelli: “Da guerre commerciali rischi di nuova recessione”

Il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, ha lanciato un monito contro i rischi del protezionismo e delle guerre commerciali. Occorre "disinnescare" il protezionismo e i dazi per evitare effetti sui mercati e sulle banche e una "nuova recessione”, ha dichiarato nella sua relazione all'assemblea Abi, all'Università Bocconi di Milano. "Se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti”, ha spiegato, per poi sottolineare: “Si rischierebbe una nuova recessione”. “Occorre disinnescare i rischi di protezionismi e nuovi dazi, misure vecchie quanto il mondo, che penalizzano il libero mercato, le crescite economiche e sociali e la prosperità globale".

Patuelli: “Calo filiali bancarie non solo per diffusione digitale”



"Le nuove tecnologie non sono l'unica causa delle riduzioni delle operazioni bancarie nelle filiali”, ha spiegato il presidente dell’Abi. Vi concorrono “altri fattori, soprattutto nelle aree che si stanno spopolando per diversi fattori, fra cui la concentrazione degli investimenti nelle zone meglio collegate da infrastrutture materiali e immateriali". Patuelli ha ricordato che “gli Appennini, il Mezzogiorno e anche talune zone delle Alpi sono spesso più difficilmente raggiungibili da strade, ferrovie e dalle più moderne tecnologie”. E ha aggiunto: “Le attività bancarie, tutte in concorrenza fra loro, non precedono, ma seguono i flussi di popolazione e di attività economiche". Ha poi invitato le istituzioni europee, statali e regionali a investire “sullo sviluppo sostenibile nelle zone meno popolate: ne incentivino il ripopolamento e le modernizzazioni innanzitutto infrastrutturali e tecnologiche”. “Apprezziamo la Proposta di legge presentata in Parlamento dal Cnel perché le banche non siano escluse dalle indispensabili gare per le Tesorerie comunali dei piccoli centri”, ha aggiunto.

“Costi pagamenti elettronici in Italia in continuo calo”



Come certifica Banca d'Italia, ha aggiunto “con continue innovazioni e alta concorrenza, calano sempre più i costi dei pagamenti elettronici per gli utenti, e in Italia sono fra i più bassi d'Europa". "Dinanzi alle continue, profonde innovazioni tecnologiche che producono anche continui cambiamenti nel mondo del lavoro, le banche sono e debbono essere pronte a raccogliere le sfide con nuove professionalità e nuove iniziative imprenditoriali" ha sottolineato.

“Condividiamo la richiesta di Confindustria su Ires o Ace”

Nel corso della sua relazione all’assemblea dell’Abi, Patuelli ha espresso sostegno alla proposta di Confindustria per favorire la patrimonializzazione delle aziende. "Concordiamo col Presidente di Confindustria Orsini: o viene potenziata l'Ires premiale, o viene ripristinata l'Ace per patrimonializzare e incrementare gli investimenti delle imprese”, ha dichiarato.