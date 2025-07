Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 5.3 a Creta

Una scossa di magnitudo 5.3 è stata registrata oggi nella regione di Creta, in Grecia, alle 15:26 ora italiana, ed è stata avvertita distintamente in diverse aree dell’isola. Lo riporta l’EMSC, il Centro di Sismologia Euro-Mediterraneo. La profondità è stata di 45 km. Al momento non si segnalano vittime né danni e le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano alla prudenza in caso di nuove scosse.