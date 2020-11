Riviera 3, il trailer della nuova stagione della serie tv SKY

Riviera 3, su Sky Atlantic dal 25 novembre

Dopo un anno dal finale esplosivo della scorsa stagione torna su Sky RIVIERA, come annunciato dal trailer di questo nuovo, intrigante, terzo capitolo. Nei nuovi otto episodi in onda dal 25 novembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV ritroviamo Georgina (Julia Stiles) come esperta nella restituzione artistica internazionale, in collaborazione con il disinvolto, carismatico e mondano Gabriel Hirsch (Rupert Graves) con il quale condivide la passione per la giustizia e uno spiccato gusto per l’avventura. Insieme setacciano il mondo alla ricerca di opere d'arte rubate agli ebrei nel corso della persecuzione nazista e più volte rivendute.