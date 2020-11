La nuova stagione, la seconda, di 'His Dark Materials - Queste oscure materie' andrà in onda dal 21 dicembre su Sky Atlantic, ma intanto ecco il trailer

Dal 21 dicembre su Sky e NOW TV i nuovi episodi di HIS DARK MATERIALS – QUESTE OSCURE MATERIE, la saga fantasy dalla trilogia best seller di Philip Pullman (edita da Salani Editore) targata HBO-BBC.

Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima, His Dark Materials - Queste Oscure Materie racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine), che torna da protagonista accanto a Ruth Wilson (co-protagonista di The Affair, per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby e James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel, il padre di Lyra. New-entry nel cast della seconda stagione Andrew Scott (Fleabag) e Amir Wilson.