His Dark Materials, pubblicato il poster della seconda stagione

La seconda stagione della serie, in onda su Sky Atlantic, farà il proprio esordio su HBO il 16 novembre 2020

Dopo il grande successo di “His Dark Materials”, trasmesso in Italia da Sky Atlantic e prodotto da HBO, sta per arrivare la seconda stagione. Nonostante i ritardi dovuti al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), che ha complicato non poco i lavori sul set di serie TV e film, lo show è ormai a un passo dalla messa in onda del nuovo ciclo di episodi.

approfondimento His Dark Materials 2, il trailer della nuova stagione Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale, è stata annunciata la data di debutto della seconda stagione, fissata al 16 novembre 2020. L’hype nei fan non fa che aumentare, con HBO che ha deciso di pubblicare i character poster ufficiali attraverso i propri social. Sono così apparse in rete le immagini dei vari protagonisti, ognuna delle quali affiancata da una breve didascalia. Eccone alcune: Lyra (Dafne Keen): “Il suo viaggio è appena iniziato”

(Dafne Keen): “Il suo viaggio è appena iniziato” Will (Amir Wilson): “È ora di incontrare il suo destino”

(Amir Wilson): “È ora di incontrare il suo destino” Marisa Coulter (Ruth Wilson): “Non si fermerà davanti a nulla per riavere indietro Lyra”

(Ruth Wilson): “Non si fermerà davanti a nulla per riavere indietro Lyra” Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda): “Non c’è nulla che non farebbe per proteggere Lyra”

(Lin-Manuel Miranda): “Non c’è nulla che non farebbe per proteggere Lyra” John Perry (Andrew Scott): “Un uomo dal misterioso passato”

His Dark Materials 2, cosa sappiamo approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre I tempi per le riprese di “His Dark Materials 2” sono stati alquanto ristretti. Si è deciso infatti di accelerare il processo per evitare di mostrare una seconda stagione con una Lyra fin troppo cresciuta. Se il primo capitolo si è concentrato sul primo romanzo della saga, ovvero “La Bussola d’Oro”, nella seconda stagione si vedranno gli eventi de “La lama sottile”. Lyra incontrerà Will in questi episodi. Il giovane proviene da un altro mondo ed è stato mostrato soltanto brevemente nella prima stagione. Si imbatte in una strana breccia, la stessa che Boreal utilizza regolarmente, che lo conduce verso altre dimensioni.