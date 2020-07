In occasione del Comic-Con è stata presentata la seconda stagione di “ His Dark Materials ”. Si tratta dell’adattamento della celebre trilogia di Philip Pullman, nota in Italia come “Queste oscure materie”. La seconda stagione farà riferimento al secondo volume, “ La lama sottile ”.

Va a ricomporsi una coppia particolarmente amata dal pubblico delle serie TV. Si tratta di Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge , visti insieme nella seconda stagione di “ Fleabag ”. Anche in questo caso i due saranno l’uno al fianco dell’altra. Scott ha infatti annunciato come Waller-Bridge sarà la doppiatrice del suo daimon: “Una delle cose più belle per me dei libri e della serie è la relazione con i daimon. Avrà un rapporto profondo con il mio e sarà interpretato da qualcuno che mi è molto vicino nella vita reale. Una giovane interprete e autrice chiamata Phoebe Waller-Bridge. Sono entusiasta perché si tratta di una relazione che riguarda la compagnia, l’amicizia e la lealtà. È questo quello che sento per Phoebe nella vita reale. È dunque meraviglioso che tutto ciò stia accadendo”.

His Dark Materials 2, cosa sappiamo

approfondimento

È bene specificare cosa sia un daimon, per chi non avesse ancora visto la prima stagione o letto i romanzi. Si tratta di una manifestazione fisica dell’anima o del sé interiore di una persona. Nello show sono stati creati in CGI, con attori celebri in fase di doppiaggio. Scott interpreterà John Parry e nei libri il suo daimon ha la forma di un falco pescatore. Ecco dunque cosa attenderà Phoebe Waller-Bridge.

Nel finale della prima stagione vediamo Lyra seguire Lord Asriel in un nuovo mondo. In precedenza era stato presentato anche un giovane di nome Will che, proprio come Lyra, aveva attraversato un mondo, ritrovandosi in una differente dimensione.

Nella clip d’anteprima vediamo Lyra e Will confrontarsi nel nuovo mondo di Cittàgaze. Miss Coulter avverte qualcuno che sono in tanti a cercare Lyra e non si tratta di brave persone. Si intravede poi l’elemento chiave della seconda stagione, il coltello dalla lama sottile che consente di squarciare i veli che esistono tra i vari mondi.