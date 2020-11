Penny Dreadful: City of Angels, su Sky dal 5 dicembre. FOTO

Su Sky Atlantic è in arrivo 'Penny Dreadful: City of Angels', lo spin-off di Penny Dreadful ambientato nella soleggiata e "maledetta" Los Angeles degli anni Trenta. Nel cast Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Nathan Lane, Kerry Bishé, Adriana Barraza, Michael Gladis, Rory Kinnear. L'appuntamento coi primi due episodi (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) è per sabato 5 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic