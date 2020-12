1/15 ©Fotogramma

La super modella statunitense Carol Alt festeggia i suoi 60 anni. Nata a New York il primo dicembre del 1960, è famosa in Italia per i film in cui ha collaborato con i fratelli Vanzina e per i numerosi spot pubblicitati realizzati tra gli anni Ottanta e Novanta

America's Next Top Model incorona la sua vincitrice, è Kyla Coleman