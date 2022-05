Kate Beckinsale, il nuovo film è Canary Black

Al via la produzione della nuova fatica cinematografica di Kate Beckinsale . Poche ore fa Deadline ha rivelato i dettagli sul progetto che vedrà l’attrice coinvolta in qualità di protagonista.

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine , la regia sarà curata da Pierre Morel mentre Matthew Kennedy si occuperà della sceneggiatura. L’attrice britannica, classe 1973 , interpreterà l’agente della CIA Avery Graves , costretta a tradire la propria nazione per aiutare il marito rapito. Una volta tagliata fuori dalla sua squadra, la protagonista dovrà rivolgersi ai suoi contatti per sopravvivere e trovare ciò che vogliono i rapinatori.

Inoltre, Deadline ha rivelato che le riprese di Canary Black prenderanno avvio verso la fine dell’anno.

Non ci sono notizie per quanto riguarda le location, gli attori del cast e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli relativi alla pellicola.