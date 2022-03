Frammenti di lei, cosa sapere sulla serie thriller con Toni Collette

Su Netflix è arrivata la serie thriller Frammenti di lei , trasposizione televisiva dell'omonimo romanzo del 2018 di Karin Slaughter, best seller del New York Times. La serie, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha come protagonista una donna dal passato misterioso che è costretta a uscire allo scoperto in seguito a un evento che coinvolgerà lei e sua figlia.

Frammenti di lei, sinossi

approfondimento

Ecco la sinossi della serie: “Georgia. Laura Oliver (Toni Collette) lavora in un centro per la riabilitazione dei reduci di guerra. Da poco sua figlia Andy (Bella Heathcote) si è trasferita a vivere con lei da New York, ancora indecisa su cosa fare della sua vita. Mentre si schiarisce le idee, presta servizio al centralino come agente di polizia. Il giorno del suo trentesimo compleanno, Andy sta pranzando con la madre quando, all’interno del ristorante in cui si trovano, un uomo armato spara a due donne e inizia a colpire altri tra i presenti. Andy, che è ancora in divisa, viene presa di mira dal folle, che la sta per aggredire quando Laura interviene uccidendolo. Il fatto, ripreso, diventa virale e la storia di Laura finisce su tutti i tg. Com’è riuscita una donna comune a difendersi in quel modo? Mentre il pubblico si nutre di quella storia, nella vita di Laura e Andy iniziano a fare incursione persone ed eventi che porteranno allo svelamento di chi sia realmente la donna e cosa ha tenuto per anni nascosto alla figlia”. Si scoprirà così il passato di Laura, la relazione con il padre (Terry O'Quinn) e le dinamiche madre-figlia che hanno portato all'attuale e difficile rapporto tra le due donne. "È un po' teso, un po' disconnesso – ha spiegato Toni Collette a TVLine - Il mio personaggio trascorre tutta la sua vita cercando di proteggere Andy da ogni tipo di verità, e questo non funziona per nessuno. Non avrebbe potuto farlo per tutta la vita. Andy ha molto sofferto per questo, ha una bassa autostima. È disincantata dalla vita e non riesce a connettersi correttamente”. “Una volta che è stata ampiamente esposta e la faccia di Laura è ovunque, sa che il suo passato verrà a bussare alla sua porta, quindi cerca di respingere sua figlia – ha spiegato ancora l'attrice - Sta cercando di salvarla. È un misto di panico e protezione. Ha costruito un castello di carte e inizia a tremare. Sta cercando di tenerlo in piedi, ma tutto cadrà".

Frammenti di lei, cosa sappiamo

La serie tv in 8 episodi è creata da Charlotte Stoudt ed è prodotta dalla Made Up Stories di Bruna Papandrea. Il cast di Frammenti di Lei vede come protagonista Toni Collette nei panni di Laura Oliver, sua figlia Andy è interpretata da Bella Heathcote mentre l'ex marito di Laura che cresce Andy come fosse sua figlia ha il volto di Omari Hardiwck. Nel cast troviamo anche Terry O’Quinn, Jessica Barden, Davide Wenham, Joe Dempsie, Calum Worthy e Gil Birmingham.