X Factor 2024, chi è stato eliminato al primo Live ieri sera. VIDEO

Il ballottaggio tra i Dimensione Brama e Pablo Murphy

Al termine del primo elettrizzante Live Show di XF2024 e di due serratissime manche, a ritrovarsi l'uno contro l'altro nello scontro finale al ballottaggio sono due dei tre concorrenti in squadra con Paola Iezzi: i Dimensione Brama e Pablo Murphy.

"una scelta crudele"

I Dimensione Brama e Pablo Murphy sono, loro malgrado, i meno votati della serata. Al ballottaggio portano i loro rispettivi cavalli di battaglia, i primi si esibiscono sulle note di Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue, mentre Pablo Murphy tenta, riuscendo nell'intento, il tutto per tutto con SOS degli Abba. Paola Iezzi si ritrova nella situazione che nessuno dei giudici si augurerebbe mai. "E' una scelta crudele, è veramente difficile scegliere tra due figli, sono due proposte diverse e in parte sento di aver fallito. Elimino i Brama, non è una eliminazione facile, ma sento che con Pablo possiamo avere un percorso più facile". Achille Lauro decide di eliminare Pablo Murphy, mentre Manuel e Jake preferiscono rispettare le idee e la visione della collega giudice.

il saluto dei Dimensione Brama

Il frontman Nicola prende la parola dopo il verdetto. "Ci tengo a ringraziare tutta questa enorme macchina dello spettacolo italiano, i giudici e soprattutto Paola, per noi è una onorevole ritirata, i Dimensione Brama sono i frammenti dello specchio del re, ci rivedrete molto presto negli stadi o altrove. Eravamo gli infiltrati e ci avete beccato”.