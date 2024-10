X Factor 2024, scopri il merchandising ufficiale nei negozi Sky

Se sei un vero fan di X Factor, è arrivato il momento di vivere l'esperienza del tuo show preferito al massimo! Da oggi, entra nell'universo di X Factor con una collezione esclusiva, disponibile in negozi Sky selezionati in tutta Italia. Porta a casa l'energia, lo stile e l'emozione del programma e diventa parte del fenomeno musicale più seguito

Non aspettare! Il merchandising sarà disponibile solo per un periodo limitato. Assicurati di non perderti l’occasione di avere un pezzo dell'energia e del talento di X Factor!

A X Factor iniziano gli Home Visit , la fase conclusiva delle selezioni dove i 4 giudici Manuel Agnelli , Achille Lauro , Paola Iezzi e Jake La Furia devono individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show . Per farlo, ogni giudice deve eliminare dalla squadra di 4 artisti che aveva formato ai Bootcamp un solo concorrente . Apre le danze Achille Lauro , che intende "conoscere umanamente ed artisticamente" Les Votives , Ibrahim Guiblawi in arte Ibra , Lorenzo Salvetti e Patagarri

A X Factor è iniziata la fase conclusiva delle selezioni, dove i 4 giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia hanno individuato i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show. Per farlo, ogni giudice ha eliminato dalla squadra di 4 artisti che aveva formato ai Bootcamp un solo concorrente. Appuntamento giovedì 24 ottobre in prima serata su Sky e in streaming su NOW. LA FOTOGALLERY

Un’idea regalo originale ma anche un modo per seguire al meglio la stagione in corso con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e con la conduzione di Giorgia - che dal 24 ottobre si sposterà sul palco del Teatro Repower per gli attesissimi Live Show che porteranno alla finalissima del 5 dicembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Gli oggetti brandizzati X Factor sono in vendita ad un prezzo che va dai 15€ della tazza ai 165€ per il divertente neon di Insulti Luminosi.

I prodotti sono fisicamente disponibili nei principali flagship store di tutta Italia. Alla pagina Trova Sky è disponibile l’elenco completo dei negozi.

I negozi Sky diventano così sempre più densi di eventi imperdibili per entrare nel mondo Sky. Da mesi sono sede di meet&greet con talent delle produzioni proposte agli abbonati, col pubblico che può così conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili sullo schermo attraverso i propri protagonisti. I negozi Sky sono il posto in cui esplorare in modo semplice e divertente la varietà dell’offerta Sky, tra sport, cinema, show, serie tv e documentari, ma anche tecnologia performante con Sky Glass e il mondo connettività con Sky Wifi e la novità del mobile, oltre che trovare assistenza specializzata per ogni esigenza.