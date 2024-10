X Factor, i video degli Home Visit, da Laura Fetahu a Francamente

I giudici hanno scelto i 12 concorrenti che andranno ai Live Show di questa edizione, al via da giovedì prossimo, 24 ottobre, su Sky e in streaming su NOW. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno formato le loro squadre al termine degli Home Visit. Rivivi nei video alcuni momenti della puntata

Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno formato le loro squadre al termine degli Home Visit, compiendo scelte sofferte che li hanno costretti a rinunciare a uno dei quattro che avevano superato i Bootcamp. E così ora le quattro squadre che si affronteranno sul palco dell’X Factor Arena, sotto la conduzione di Giorgia, sono complete: inizia qui, ufficialmente, la sfida di X Factor 2024 (LO SPECIALE). gli ascolti e i dati più alti delle ultime tre stagioni L’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 754mila spettatori tv medi, in linea rispetto all’episodio di una settimana fa e in crescita del +46% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione, con una share tv del 3,4% e 1.297.000 contatti tv unici. Nel complesso, le selezioni di #XF2024 si chiudono con una media di 726mila spettatori tv, un dato che è in crescita del +36% rispetto alla stessa fase della scorsa stagione, con 1.284.000 contatti tv unici e una permanenza del 57%: sono i dati più alti delle ultime tre stagioni. E il trend in crescita si conferma anche sui social: grazie alle 225mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+60% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e alle quasi 260mila nella rilevazione Same Day 24/7 (+63% rispetto a un anno fa), #XF2024 è nuovamente lo show più commentato della giornata di ieri in rilevazione Linear nella Social TV Audience (fonti: Talkwalker, Trends24.in). E mentre X Factor 2024 è pronto a tagliare il nastro di partenza dei suoi Live Show, rivivi alcuni dei momenti clou della puntata nei video qui di seguito.

LOWRAH conquista la sua giudice con “If I Were a Boy” di Beyoncé Probabilmente Paola Iezzi già alle Audizioni aveva capito di dover conservare un posto nella sua squadra per LOWRAH, nome d’arte di Laura Fetahu, 23enne cantautrice e performer di Brugnera (Pordenone): le aveva dato il suo X Pass, facendole guadagnare un posto di diritto ai Bootcamp. Nel corso degli Home Visit di ieri, LOWRAH ha ufficialmente conquistato la sua giudice con “If I Were a Boy” di Beyoncé. E così la giovane artista sarà sul palco dell’X Factor Arena come concorrente ufficiale dello show nella prima puntata dei Live, attesa per giovedì 24 sempre su Sky e in streaming su NOW.

Il percorso netto di Francamente Francesca Siano, in arte Francamente, 28enne di Torino trasferitasi a Berlino, si è imposta da subito a X Factor 2024 per un timbro unico e una personalità ben definita. Il suo giudice Jake La Furia ne è rimasto affascinato da subito, tanto da prenderla orgogliosamente nella sua squadra: tra Audizioni, Bootcamp e poi Home Visit, il giudizio di Jake si è ripetuto sempre, esibizione dopo esibizione. Un percorso netto, che ha portato la giovane artista tra i 12 concorrenti ufficiali di #XF2024: sarà sul palco giovedì 24 per il primo Live Show della stagione.

Lorenzo suona Coez agli Home Visit Che il cantautorato italiano fosse adatto a lui lo si era capito sin dalle Audizioni: la sua cover di “Poetica” di Cesare Cremonini aveva ricevuto un’ovazione. Lo stesso dicasi per i Bootcamp, quando aveva proposto “Destri” di Gazzelle. Negli Home Visit di X Factor 2024, ieri su Sky e in streaming su NOW, Lorenzo Salvetti, 17enne veronese, si è seduto al pianoforte per cantare davanti al suo giudice Achille Lauro “Le cose più grandi” di Coez. E così Lorenzo ha strappato un posto tra i 12 concorrenti ufficiali dello show: sarà protagonista dei Live Show.

Il talento naturale di Mimì Manuel Agnelli ha capito da subito che doveva scommettere su Mimì: alle Audizioni, con gli occhi quasi lucidi, il “giudice veterano” di X Factor 2024 aveva assegnato alla 17enne cantante della provincia di Monza-Brianza il suo X Pass, permettendole così di tornare per i Bootcamp, di diritto nella sua squadra. E ieri, negli Home Visit dello show la “magia” si è ripetuta: sulle note di “EARFQUAKE” di Tyler, The Creator, Mimì ha messo in cassaforte un posto tra i 12 cantanti ufficialmente in gara in questa stagione. Ora la attende il palco dell’X Factor Arena.

Manuel Agnelli e la scelta decisiva Un Manuel Agnelli così emotivo si è visto raramente nel corso delle sue stagioni di X Factor. Negli Home Visit di quest’anno il “giudice veterano” dello show era chiamato a compiere una scelta difficilissima: dei quattro artisti che avevano superato i Bootcamp doveva promuoverne tre per i Live Show lasciandone solo uno. La sua scelta “negativa” purtroppo è ricaduta su Beatrice Fita, cantautrice della provincia di Como di appena 20 anni. Nel momento in cui Manuel ha annunciato il verdetto, la delusione di Beatrice è emersa chiaramente sul suo volto: così il giudice si è avvicinato a lei, l’ha abbracciata e le ha promesso di non abbandonarla, assicurandole la possibilità di suonare con lui nel suo locale per fare esperienza, crescere professionalmente e “farsi le ossa” su un palco vero. L’abbraccio affettuoso, tra i due, ha commosso tutti sui social.