X Factor, il terzo Live Show: musica dance e ospite Tananai. DIRETTA

È in diretta dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW la terza puntata dei Live Show di X Factor (LO SPECIALE), ricca di nuove sfide a tema dance per i talenti dei quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi (LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI). In un vero e proprio dancefloor, i concorrenti suoneranno e canteranno in due manche di cover fino al ballottaggio dei due artisti meno votati, che tenteranno il tutto per tutto con i "cavalli di battaglia" nello scontro finale (L'ELIMINATO DEL SECONDO LIVE SHOW).





Sotto la conduzione di Giorgia (VIDEO), l'opening della serata è affidato al trascinante sound di SARAFINE, che aveva trionfato a X Factor nell'edizione 2023.





Ospite della serata è Tananai, uno dei cantautori di maggiore successo e più interessanti dell'attuale panorama musicale, che presenta il nuovo album Calmocobra.