XF, i video dei secondi Live con Giorgia che canta il nuovo singolo

Con il secondo Live Show la gara è pienamente nel vivo, Giorgia apre la serata cantando il suo nuovo singolo, "Niente di male", i giudici sono sempre più affiatati e sinceri. Alla fine, una nuova eliminazione colpisce Pablo Murphy, secondo artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo. La gara continua tutti i giovedì dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Nell'attesa, rivivi alcuni dei momenti clou della serata

Con il secondo live di X Factor 2024 (RIVIVI QUI LA DIRETTA) si può dire che la gara è pienamente nel vivo: Giorgia è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara. Alla fine, però, una nuova eliminazione ha colpito Pablo Murphy, secondo artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo. Al di là della gara, tra l’opening gestito dalla padrona di casa Giorgia - emozionante e suggestiva con il suo nuovo singolo Niente di male - e l’ospite di puntata Gaia – che ha portato sul palco un medley delle sue hit Dea saffica e Sesso e Samba che ha fatto ballare l’X Factor Arena – anche la seconda notte di #XF2024 è stata uno spettacolo. gli ascolti Il secondo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 570mila spettatori tv medi, con una share tv del 2,9% e una permanenza al 54%. Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, l’esordio dei Live della scorsa settimana ha ottenuto 2.182.000 spettatori tv medi, +27% rispetto all’omologo della scorsa stagione.

In attesa del terzo round di X Factor 2024, giovedì prossimo alle ore 21.15, su Sky e in streaming su NOW, rivivi nei video qui di seguito alcuni dei momenti clou della serata di ieri.

Lorenzo Salvetti e l’intensissima 100 messaggi di Lazza Per lui il suo giudice Achille Lauro crede in un percorso fatto di cantautorato ed emozione, in più Lorenzo Salvetti, giovanissimo cantautore di Verona, continua a metterci intensità e passione, quasi a non mostrare l’età che ha, soli 17 anni. E anche nel secondo Live Show di X Factor 2024 ha fatto centro: la sua versione di 100 messaggi, hit di Lazza di pochi mesi fa, è stata toccante e carica di emozione.

Mimì emoziona con Something On Your Mind di Karen Dalton La sua voce emoziona qualunque sia la canzone che deve eseguire. Se poi il suo giudice Manuel Agnelli le assegna un pezzone assai complesso, magari poco conosciuto però di sicuro impatto, come Something On Your Mind di Karen Dalton il gioco è fatto: a X Factor 2024 Mimì continua il suo percorso netto e anche nel secondo Live Show raccoglie applausi e complimenti dai giudici e dal pubblico.

LOWRAH a fuoco (ed emozionatissima) grazie a Man Down di Rihanna Forse all’esordio LOWRAH non era apparsa totalmente a fuoco. Ieri sera invece ha recuperato alla grande e la 23enne artista e performer di Brugnera (Pordenone) ha dimostrato a tutti di che pasta è fatta: Man Down di Rihanna era totalmente nelle sue corde, e sul palco LOWRAH ha mostrato grinta, determinazione e tutta la sua emozione.

Pablo Murphy abbandona la gara Il secondo eliminato della nuova edizione di X Factor (RIVIVI QUI LA DIRETTA) è il cantautore italo-scozzese in squadra con Paola Iezzi. La scelta viene presa direttamente dai giudici alla fine della seconda manche che ha visto sfidarsi al ballottaggio EL MA (team Jake La Furia) e Pablo Murphy finito allo scontro finale per la seconda volta.