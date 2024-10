Gaia ospite al 2° Live di X Factor canta Dea Saffica e Sesso e Samba

Accolta dalla padrona di casa e dal calore del pubblico, Gaia racconta del suo anno molto fortunato e di quanto sia emozionante per lei tornare a calcare il palco di XF: "è davvero emozionante". E alla domanda di Giorgia, sui consigli da dare ai concorrenti in gara, risponde in tutta la sua sincerità: "Non mi sento di dare chissà quali consigli se non quello di seguire il proprio istinto e raccontarsi".

Gaia "Hitmaker of the year"

Gaia è una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale attuale, dopo aver iniziato l'anno con il singolo Tokyo al primo posto nelle radio italiane e conquistato la primavera con Dea Saffica, è stata l'assoluta protagonista dell'estate con Sesso e Samba in coppia con Tony Effe, al primo posto in Fimi per dodici settimane consecutive e certificata 3 Platino. A coronare questi importanti risultati, Gaia è stata anche proclamata “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.