X Factor 2024, al via il secondo Live con ospite Gaia. La diretta

Il primo incandescente Live Show di X Factor 2024 ) non ha risparmiato adrenalina e colpi di scena. Giovedì 31 ottobre, alle ore 21.15, su Sky e in streaming su NOW, Giorgia riconquisterà il centro della X Factor Arena di Assago per il nuovo attesissimo appuntamento. Svelati i brani assegnati agli undici concorrenti. LEGGI L'ARTICOLO