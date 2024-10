X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per il secondo Live Show

Svelati i brani che verranno proposti dagli undici concorrenti in gara. Appuntamento giovedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Il primo incandescente Live Show di X Factor 2024 (RIVIVI QUI LA DIRETTA) non ha risparmiato adrenalina e colpi di scena. Giovedì 31 ottobre, alle ore 21.15, su Sky e in streaming su NOW, Giorgia riconquisterà il centro della X Factor Arena di Assago per il nuovo attesissimo appuntamento. Svelati i brani assegnati agli undici concorrenti (COME VOTARE).