X Factor 2024, i video dei primi Live show con l'opening di Giorgia

Miglior esordio delle ultime quattro edizioni, la prima puntata live di XF2024 vede lo spettacolare opening di Giorgia e l'uscita di scena dei Dimensione Brama con il loro rock teatrale. Ospite Ghali che porta sul palco un medley delle sue hit Casa mia e Paprika e il nuovo singolo Niente panico. Rivivi nei video alcuni dei momenti clou della serata

È record di ascolti per il debutto live di X Factor 2024 (RIVIVI QUI LA DIRETTA) che registra il miglior esordio dei Live delle ultime quattro stagioni con 834mila spettatori tv medi, in crescita del +32% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno. Ad aprire la puntata, lo spettacolare e coloratissimo opening di Giorgia sulle note di Born This Way di Lady Gaga e Don’t Stop The Music di Rihanna. A seguire, gara con meccanismo classico: due manche, i due meno votati sospesi fino al giudizio finale dei quattro al tavolo. A uscire di scena, dopo il ballottaggio con Pablo Murphy, i Dimensione Brama - entrambi della squadra di Paola Iezzi.

L'opening di Giorgia tra Born This Way di Lady Gaga e Don’t Stop The Music di Rihanna Emozionatissima e carichissima, nelle sue mani e soprattutto nella sua voce il compito di aprire la serata: ha scelto due brani epocali e super pop come Born This Way di Lady Gaga e Don’t Stop The Music di Rihanna, e tutt’intorno a lei è stata un’esplosione di colori proseguita anche durante l’ingresso dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Lorenzo Salvetti è uno “young Cocciante” I giudici lo hanno definito “young Cocciante”, sicuramente per i capelli ricci ma anche per l’intensità e le qualità vocali. E infatti l’esibizione sulle note di Margherita di Lorenzo Salvetti, 17enne cantautore di Verona, nel primo Live Show di X Factor 2024 ha colpito nel segno: per lui grandi applausi dal pubblico e grandi complimenti dai quattro giudici.

I primi eliminati di XF2024 Sono i Dimensione Brama, la scelta viene presa direttamente dai giudici alla fine di una lunga serata di esibizioni chiusa al ballottaggio con Pablo Murphy. Paola Iezzi si ritrova con due concorrenti della propria squadra allo scontro: "È una scelta crudele, è veramente difficile scegliere tra due figli, sono due proposte diverse e in parte sento di aver fallito". La giudice elimina i Brama perché sente che con Pablo il percorso sarà più facile. Achille Lauro decide di eliminare Pablo Murphy, mentre Manuel e Jake preferiscono rispettare le idee e la visione di Paola.

Danielle, un tuffo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta Daniel Gasperini, in arte Danielle, 28 anni, arriva dalla provincia di Pesaro e vive con tre amici in un casolare di campagna. “Nella vita suono, dormo e mangio”, racconta. Ai Live Show porta Milano e Vincenzo di Alberto Fortis, sulla quale sfoggia un timbro raro e una personalità misteriosa, molto apprezzato dai giudici.

Francamente domina il palco con Promises dei Cranberries Ha dimostrato di saper padroneggiare perfettamente il palco dei Live Show solo con una chitarra e la sua voce. Francamente, 28 anni torinese e trasferitasi a Berlino dal 2021, a detta dei giudici di X Factor 2024 ha realizzato una delle migliori performance della serata: la sua intensissima e struggente versione unplugged di Promises dei Cranberries è stata applauditissima e buona parte del pubblico le ha dedicato una standing ovation.