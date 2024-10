Come votare i concorrenti di X Factor 2024

TV Show

X Factor 2024, stasera il primo Live con 12 concorrenti in gara. FOTO

Alla fine degli Home Visit, i giudici di X Factor 2024 Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno scelto i 12 concorrenti che andranno ai Live Show, al via da giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Le quattro squadre si affronteranno sul palco sotto la conduzione di Giorgia. La squadra di Achille Lauro schiera I Patagarri, Lorenzo Salvetti e Les Votives. Niente da fare invece per Ibrahim Guiblawi, in arte Ibra





I Patagarri sono l'insegnante Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e gli studenti Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra) e Arturo Monaco (trombone e percussioni), che hanno tra i 20 e i 31 anni, arrivano da Milano e trasformano i classici della musica italiana in un "vorticoso e danzereccio" gipsy jazz ispirato ai suoni di New Orleans e ad artisti come Paolo Conte, Django Reinhard e Ray Charles. Durante la gavetta in strada e nei mercati, hanno conquistato le loro prime fan: le nonne