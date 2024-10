X Factor 2024, il miglior esordio live delle ultime quattro edizioni

TV Show

X Factor 2024, eliminati i Dimensione Brama nei Live Show. FOTO

Le squadre dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi si sono sfidate sotto la conduzione di Giorgia in diretta dall’X Factor Arena di Assago. I 12 concorrenti si sono esibiti nelle cover e due di loro, entrambi della squadra di Paola, hanno affrontato il ballottaggio. Tra Pablo Murphy e i Dimensione Brama, i secondi sono stati eliminati. Appuntamento giovedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. LA FOTOGALLERY

Tra scintillanti coreografie, la conduttrice Giorgia apre la prima puntata dei Live Show di X Factor 2024 con un mashup di Born This Way di Lady Gaga e di Please Don’t Stop the Music di Rihanna

I quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi incoroneranno il nuovo talento della musica italiana. Nella serata, i 12 concorrenti divisi in due manche si esibiscono in cover, due di loro devono affrontare un ballottaggio e uno deve lasciare il talent