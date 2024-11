12/14 Foto di Virginia Bettoja

I The Foolz hanno chiuso questa seconda incredibile ed entusiasmante manche con I Was Made for Lovin’ You dei Kiss. Commenti positivi da parte dei giudici, nello specifico Achille Lauro: “A me questi ragazzi piacciono"

X Factor, inizia il 2° Live: Giorgia canta "NIENTE DI MALE"