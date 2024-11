X Factor 2024, chi è stato eliminato al secondo Live Show. VIDEO

A uscire di scena al ballottaggio con EL MA, è Pablo Murphy concorrente della squadra di Paola Iezzi. Prima di lasciare il palco di XF2024, il cantautore italo-scozzese ringrazia tutti, e manda un saluto speciale alla fidanzata. La sfida continua, giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Il secondo eliminato della nuova edizione di X Factor ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ) è il cantautore italo-scozzese in squadra con Paola Iezzi. La scelta viene presa direttamente dai giudici alla fine della seconda manche che ha visto sfidarsi al ballottaggio EL MA (team Jake La Furia) e Pablo Murphy finito allo scontro finale per la seconda volta.

Il ballottaggio tra EL MA e Pablo Murphy

Al termine del secondo entusiasmante Live Show di XF2024 e di due manche ad alto tasso adrenalinico, a ritrovarsi l'uno contro l'altro nello scontro finale al ballottaggio sono i concorrenti in squadra con Jake La Furia e Paola Iezzi che ancora una volta si ritrova a rivivere il difficile momento dell'eliminazione. EL MA si esibisce con Vampire di Olivia Rodrigo e ha la meglio. Pablo Murphy conquista il centro del palco con Another Day In Paradise di Phil Collins, ma non convince pienamente i giudici e suo malgrado è fuori dai giochi.