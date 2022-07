Cherry Season, il matrimonio tra Ozge Gurel e Serkan Cayoglu

I due attori hanno pubblicato su Instagram i primi scatti delle loro nozze in Germania. La seconda parte dei festeggiamenti si terrà in Italia a metà agosto

I fan di Ozge Gurel e Serkan Cayoglu , star turche del cinema e della tv conosciute in tutto il mondo, sono stati sorpresi dalla notizia delle nozze tra i due attori , avvenute a Karlsruhe, in Germania, dove risiedono i loro familiari. Come certamente sapranno gli spettatori di Cherry Season – La stagione del cuore, i due si erano conosciuti sul set durante la lavorazione dell'apprezzato serial e ora, a distanza di otto anni, hanno deciso di siglare il loro amore nel municipio della cittadina tedesca. La notizia del matrimonio è stata diffusa dai novelli sposi attraverso i loro seguiti profili Instagram ufficiali corredata da una serie di romantici scatti che ritraggono la coppia in abiti nuziali.

Le foto del matrimonio su Instagram

Una storia d'amore sia dentro che fuori dallo schermo, con tanto di lieto fine, come nella migliore delle favole. Serkan Cayoglu e Ozge Gurel, insieme fin dall'epoca in cui Cherry Season – La stagione del cuore ha fatto il suo debutto in tv (nel 2014 in Turchia e nel 2016 in Italia), sono finalmente marito e moglie, come provano i loro ultimi post su Instagram.

Le foto d'autore, scattate dal fotografo delle celebrity Nicolas Gerardin, vedono protagonisti i due attori in abiti eleganti, bianco per lei, nero per lui, come da tradizione.

La sposa ha adottato un look romantico e rétro, composto da un abito con spalline sottili e gonna in tulle lunga fino alla caviglia completato da guanti lunghi velati e un accessorio per capelli a metà tra cerchietto e cappellino decorato con un grande fiocco. Lo sposo ha invece sfoggiato un elegante completo scuro con cravatta in tinta e camicia bianca. La coppia ha posato felice e innamorata all'aperto, in un grande campo di spighe di grano ma non mancano anche degli scatti in bianco e nero su un van allestito con tanti fiori indispensabile per ricreare l'atmosfera d'epoca ricercata dagli sposi.