Milano Fashion Week, la sfilata Dolce&Gabbana Fall/Winter 2025

Lo streetstyle di Dolce&Gabbana non comporta una rinuncia alla femminilità. Le proposte di questa collezione sono rivolte a una donna che intende sedurre, anche in maniera sfacciata, nonostante i capi dalle proporzioni ampie e i look a più strati.

La lingerie è sempre in primo piano e spesso ed è in primo piano nel look. I pantaloni coi dettagli utility sono realizzati in tessuto satin e concepiti con dettagli preziosi