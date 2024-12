Dick Van Dyke, che i più conoscono per il ruolo dello spazzacamino in Mary Poppins (FOTO), può aggiungere al suo lunghissimo cv il ruolo di "star di un video musicale".

L'attore, 98 anni, è il protagonista di All My Love, ultimo video dei Coldplay. Amato volto del Dick Van Dyke Show, nel videoclip ripropone alcuni dei suoi leggendari passi di danza sulle note del pianoforte verticale suonato da Chris Martin.

Il video, diretto da Spike Jonze e Mary Wigmore, è stato girato lo scorso ottobre. Venerdì 6 dicembre è uscito un directors’ cut della durata di 7 minuti mentre, il 13, giorno del 99esimo compleanno di Van Dyke, uscirà una versione più corta.

Van Dyke nel video dei Coldplay

Van Dyke, che viene presentato con un cartello che indica che è nato nel 1925, scherza con la sua età, anche quando una voce fuoricampo gli chiede di chiudere gli occhi e di pensare alle persone che hanno significato qualcosa per lui. "Sono troppo vecchio per questo, mi vien da dormire", dice.

Al Jimmy Kimmel Live!, Chris Martin ha spiegato che è stata un'idea sua e di Jonze quella di far comparire Van Dyke nel video. Il cantante e l'attore sono vicini di casa, e si conoscono da diversi anni. "Questa potrebbe essere davvero la cosa più divertente che abbia mai fatto", ha detto Martin. "Mi rende così grato! È una cosa importante per me".

A un certo punto, nel video, scorrono fotografie della famiglia di Van Dyke e della sua lunga carriera, tra cui una foto con Mary Tyler Moore, sua co-star nel The Dick Van Dyke Show, cimeli di Mary Poppins e numerose immagini che lo mostrano con la moglie, Arlene Silver. Non mancano, però, momenti di riflessione. "Sono profondamente consapevole che potrei, sai, andarmene da un giorno all'altro, ma non so perché penso che non mi riguardi", dice Van Dyke. "Non ho paura. Ho quella sensazione, totalmente contraria a qualsiasi pensiero intellettuale, che andrà tutto bene". Il quasi 99enn afferma poi che è stato fortunato a poter "recitare e comportarsi in modo sciocco" per vivere.