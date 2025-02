Scaletta Sanremo 2025, la terza serata: cantanti e ospiti di stasera

Introduzione

In aggiornamento, in attesa di sapere l’ordine d’uscita dei cantanti che verrà comunicato presumibilmente durante la conferenza stampa di oggi.



La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025 è ricca di momenti emozionanti. Prenderà il via con un momento di grande energia, entusiasmo e commozione: la finale della sezione Nuove Proposte, in cui i giovani artisti in gara si contenderanno il titolo, offrendo al pubblico esibizioni cariche di talento e passione.

Dopo questa attesissima fase della competizione, sarà il turno dei 14 big rimasti, che saliranno sul palco dell’Ariston per cantare nuovamente i loro brani (presentati per la prima volta in occasione della prima serata, quando tutti e 29 i cantanti si sono esibiti), cercando di conquistare il pubblico e la giuria con performance sempre più coinvolgenti.

Il conduttore Carlo Conti e i co-conduttori

A guidare la serata ci sarà ancora una volta Carlo Conti, affiancato da un trio d’eccezione: la talentuosa attrice e conduttrice Miriam Leone, la travolgente cantante e personaggio televisivo Elettra Lamborghini, e l’irriverente comica Katia Follesa, pronta a regalare momenti di leggerezza e divertimento con la sua ironia pungente.



Gli ospiti della terza serata

Tra gli ospiti speciali della terza serata, spicca il nome di Iva Zanicchi, icona della musica italiana, che riceverà il prestigioso Premio "Città di Sanremo" alla carriera, un riconoscimento che celebra il suo straordinario percorso artistico. Sarà inoltre presente un altro grande protagonista della musica italiana: il mitico Edoardo Bennato, che con la sua energia e il suo inconfondibile sound saprà infiammare il pubblico.

Ma le sorprese non finiscono qui: i leggendari Duran Duran, band che ha segnato intere generazioni con il suo inconfondibile stile pop-rock, saliranno sul palco dell'Ariston per regalare un entusiasmante medley dei loro più grandi successi, mentre all’esterno, sul Suzuki Stage di Piazza Colombo, sarà Ermal Meta a esibirsi, portando la sua musica tra la gente e contribuendo a rendere l’atmosfera della città ancora più magica e vibrante.

Per adesso l’ordine di uscita dei cantanti non è stato comunicato (verrà comunicato, presumibilmente, durante la conferenza stampa di oggi, che si terrà a partire dalle ore 11:50) ma di seguito trovate i 14 Big che si esibiranno, in ordine alfabetico.