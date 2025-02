8/17 ©IPA/Fotogramma

Nel 2017 Katia è uno dei volti principali della quarta stagione di Buona la prima! e per due anni conduce Junior Bake Off Italia, il programma culinario in onda su Real Time prodotto da Magnolia; sempre sul Real Time, dal 2018 al 2022, presenta cinque stagioni di Cake star - Pasticcerie in sfida col pasticciere Damiano Carrara e, un anno più tardi, la riedizione del programma Take Me Out - La rivincita del maschio