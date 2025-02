Sanremo, la conferenza stampa: Carlo Conti presenta il Festival 2025

Inizia ufficialmente Sanremo 2025 ( GUARDA LO SPECIALE ). Con 24 ore di anticipo rispetto alla partenza ufficiale della gara canora, Carlo Conti ( TUTTI I SUOI FESTIVAL ) conduttore e direttore artistico, incontra la stampa accreditata per il primo contatto diretto col suo Festival e viene accolto da un applauso.

PROGETTO CULTURALE SUL QUALE SI LAVORA 51 SETTIMANE L'ANNO



Definito il più grande evento mediatico del nostro paese, Sanremo è un luogo non solo di musica ma anche di incontri e di scambi culturali. E' un progetto sul quale si lavora 51 settimane l'anno rafforzando l'abbraccio tra il brani e il territorio. A proposito di sponsor saranno Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua a esibirsi in diretta dal Suzuki Stage di Piazza Colombo mentre sulla Costa Toscana, che ieri ha illuminato il golfo di Sanremo con uno spettacolo pirotecnico sontuoso, c'è attesa per l'esibizione dei Planet Funk.