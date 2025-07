AC/DC a Imola: un rito collettivo rock che unisce le generazioni

Quando le prime note di If You Want Blood (You’ve Got It) hanno squarciato il cielo sopra Imola, non era solo l’inizio di un concerto. Era l’inizio di un ritorno atteso da dieci anni. Il 20 luglio 2025 l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha accolto nuovamente gli AC/DC per l’unica data italiana del Power Up Tour Europe, e la risposta del pubblico è stata travolgente: settantamila persone hanno trasformato la pista in un mare di corna luminose, bandiere australiane e magliette nere vissute, ereditate, tramandate. C’erano famiglie, gruppi arrivati da tutta Europa, ultras del rock che non perdevano un live dal ’91, adolescenti alla loro prima volta. Tutti uniti sotto lo stesso amplificatore di passione, per celebrare il rito collettivo di un suono che non invecchia mai.