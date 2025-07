Paradiso in vendita, la commedia con Donatella Finocchiaro è al cinema

Per Luca Barbareschi Paradiso in vendita è una fiaba politica, una storia di finzione che muove da un presupposto possibile.

La vendita dell'isola, che si traduce immediatamente in una questione di identità, è alla base di uno scontro culturale che mette a confronto il Belpaese, rappresentato dalle tradizioni di un'isola nel cuore del Mediterraneo, con la Francia.

Le immagini del trailer svelano i momenti di confronto tra il ministro francese e gli isolani, un incontro che si consuma a più livelli, dalla lingua al cibo.

Il duello assume toni comici e la pellicola procede aggiungendo una sana dose di romanticismo, per le evoluzioni delle dinamiche tra i due protagonisti e per l'interesse da parte del regista a dare risalto alle bellezze paesaggistiche dell'isola di cui è cittadino onorario e dove trascorre le vacanze da quarant'anni.

"La bellezza non si compra, si riconosce", ha detto Barbareschi nelle brevi note che accompagnano la pellicola.