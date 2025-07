Sfera Ebbasta in concerto al Rock in Roma, la scaletta e cosa sapere

Introduzione

Domani, sabato 19 luglio 2025, Sfera Ebbasta si esibirà in concerto al Rock in Roma.

Il musicista torna così a essere uno dei grandi protagonisti della kermesse musicale romana. Il Trap King infiammerà l’Ippodromo delle Capannelle il 19 luglio, facendo esplodere la platea.

L’estate musicale di Roma si prepara infatti proprio a esplodere con il ritorno di uno degli artisti più seguiti e influenti della scena urban italiana. Il 19 luglio 2025, Sfera Ebbasta salirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma, offrendo ai fan uno show che si preannuncia carico di energia, effetti spettacolari e una scaletta fitta di successi. L’evento, attesissimo, segna una tappa fondamentale del Summer Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul concerto di Sfera Ebbasta di domani, 19 luglio 2025, compresa la probabile scaletta, che trovate in fondo a questo articolo.