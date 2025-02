Sanremo 2025, a che ora inizia e a che ora finisce stasera il Festival?

La prima serata all'Ariston capitanata da Carlo Conti inizia alle 20.40. E sull'orario di chiusura il conduttore ha assicurato che nelle prime tre serate cercherà di non superare l'1.15

Tutto pronto per la 75esima edizione del Festival di Sanremo al via da stasera (qui la scaletta della prima serata). Questa sera alle 20:40 prende il via il Festival della Canzone Italiana. Quindi l’attesa per Sanremo 2025 è finalmente (quasi) finita. L’evento segna il ritorno di Carlo Conti nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Ogni sera, fino al 15 febbraio, su Rai Uno dopo il TG1 delle 20 andrà in onda il Primafestival, in questa edizione condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Il Festival inizierà alle 20.40 da martedì a venerdì, mentre andrà in onda alle 20.45 per la finale di sabato 15. Saranno 29 i concorrenti in gara che nella serata di ieri hanno sfilato sul Green Carpet del Festival. Per quanto riguarda le date, l’appuntamento con il Festival di Sanremo per quest'anno è fissato dall’11 al 15 febbraio 2025, come sempre sul palco dell'ormai leggendario Teatro Ariston la finale che, come ogni anno, si preannuncia lunga e intensa. Stasera per il primo appuntamento ci saranno i 29 artisti in gara, che si esibiranno già nella prima serata. Il tutto sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 20:40. Rai Radio 2 è l’emittente radiofonica ufficiale del Festival, con una copertura ininterrotta 24 ore su 24 fino a domenica 16 febbraio. Quest’anno, però, non ci sarà Viva Rai2!…Viva Sanremo! con Fiorello, assente dopo il successo dello scorso anno.

Ma quanto durerà Sanremo 2025? Il "padrone di casa", l'anfitrione dell'edizione di quest'anno, ha dichiarato di voler rispettare gli orari. Carlo Conti prevede quindi che il DopoFestival inizierà a partire dall’1:30 fino alle 2:40, quando passerà il testimone a Gigi Marzullo con Sottovoce. Resta da vedere se riuscirà a mantenere la promessa, evitando le consuete dilatazioni della diretta.

Conti: "Spero di stare in tempi ragionevoli" Per quanto riguarda la chiusura di puntate, il padrone di casa Carlo Conti ha annunciato che finirà poco dopo l’1 di notte. E sulla durata del Festival ha scherzato domenica sera in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa: "No, ma io non ce la faccio a fare troppo tardi, state tranquilli. Per questo ho messo anche il Dopo Festival", ha detto. "Le prime sere io penso di finire all'1:15 perché ho un obbligo pubblicitario all'1.05. La serata delle cover e la finale del sabato 1.30/1.40. Ma le altre sere spero di stare in tempi ragionevoli". Quindi, da martedì a giovedì il Festival dovrebbe chiudersi intorno all'1.15, per una durata di quattro ore e mezza circa. Mentre nella serata del venerdì, con i 29 cantanti in gara che si esibiranno con gli ospiti nelle varie cover, e nella finalissima di sabato 15 la diretta potrebbe concludersi all'1.30 circa, per lasciare la linea al Dopo Festival con Alessandro Cattelan. Approfondimento Scaletta Sanremo 2025, il programma completo per serata

L'entusiasmo e la sicurezza a Sanremo già elevati Già da ieri, intanto, la città di Sanremo è sotto stretta sorveglianza: è stato imposto il divieto di sorvolo anche per i droni non autorizzati. L’atmosfera festivaliera è già palpabile, come dimostrato dall’entusiastica accoglienza riservata a Jovanotti, arrivato all’Ariston per provare il suo intervento da super ospite della serata inaugurale, prevista per stasera, martedì 11 febbraio. La sicurezza è massima, con un dispiegamento straordinario di 370 agenti. Il centro città è presidiato, con pattugliamenti anche via mare. L’accesso alla cosiddetta "zona rossa" – che comprende piazza Colombo, il Teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo – sarà regolamentato: gli abitanti dovranno dimostrare la propria residenza, mentre ai lavoratori sarà rilasciato un pass. Anche i principali snodi di trasporto, come l’autostrada, la statale Aurelia e la stazione ferroviaria, saranno sotto controllo. Inoltre, chi ha acquistato un biglietto per assistere al festival ha dovuto fornire i propri dati personali tramite un modulo online, trasmesso alla questura per motivi di sicurezza. Manca davvero pochissimo: l'appuntamento è quindi tra poche ore, alle alle 20:40 di questa sera. E, per citare Pippo Baudo che nella sua lettera ha scritto che il Festival "continua a splendere", siamo pronti a risplendere di musica, bellezza e divertimento, in attesa dell'appuntamento imperdibile delle sette note italiane. Approfondimento Sanremo, la lettera di Pippo Baudo al Festival: "Continua a splendere"