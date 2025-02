3/9 ©Webphoto

Antonia Truppo (MADRE DI PEPPINO) - è un'attrice napoletana classe '77, le prime esperienze teatrali (1996-1997) sono con il regista Tato Russo, all'epoca direttore del Teatro Bellini. Nel 2016 vince il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione della camorrista Nunzia in Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti. Nel 2017 vince un altro David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per il ruolo di Titti nel film Indivisibili di Edoardo De Angelis