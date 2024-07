7/13 ©IPA/Fotogramma

ANCORA SANREMO - Vince nuovamente Sanremo nel 1976 con Non lo faccio più. Il brano parla di un uomo maturo che osserva una giovane ragazza esibirsi in una sorta di spogliarello e che termina con l'approccio molto appassionato tra i due e la frase di lei intimidita "Giuro, non lo faccio più!"