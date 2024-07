Un ritorno che si preannuncia come una festa. Ed essendo un cinquantennale il luogo deputato per accogliere le celebrazioni non può che essere l'Arena di Verona. Riccardo Cocciante, uno dei più prolifici artisti e compositori di successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, torna in concerto con uno straordinario appuntamento il 29 settembre 2024 all’Arena scaligera, prodotto da Vivo Concerti. Lui, che durante la sua carriera si è confrontato con una grande quantità di espressioni musicali, salirà su quel palco per celebrare il 50° anniversario dell’album Anima, disco che ha segnato intere generazioni e la cultura musicale italiana, contenente le epocali Bella senz’anima e Quando finisce un amore.