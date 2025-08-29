Kate Winslet, il debutto alla regia nel film Goodbye June: le foto

Dopo un’uscita in cinema selezionati del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America, la pellicola farà il suo arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 24 dicembre. Joe Anders, figlio di Kate Winslet, ha firmato la sceneggiatura del film

Goodbye June (FOTO) è il film che segna il debutto alla regia di Kate Winslet. L’attrice britannica è attualmente impegnata con le riprese della pellicola. Nel cast anche Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Helen Mirrene e Timothy Spall.

Goodbye June, il nuovo film di kate winslet Kate Winslet sarà attrice, regista e produttrice di Goodbye June. La pellicola, scritta dal figlio dell’interprete di Rose in Titanic, potrà contare su un cast composto da grandi volti del mondo di Hollywood: da Toni Collette a Johnny Flynn passando per Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren, Stephen Merchant, Fisayo Akinade, Jeremy Swift e Raza Jaffrey. Intervistata da Deadline, l'attrice ha parlato della decisione di firmare la regia della pellicola durante una discussione con il figlio: “Non appena lo diamo a un altro regista, diventerà suo. È quello che succede. Quindi ho detto che volevo che ci sentissimo davvero come se ce l'avessimo fatta”. Approfondimento Lee Miller, trama e cast del film con Kate Winslet da oggi al cinema

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix UK & Ireland (@netflixuk) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Successivamente, l’attrice ha aggiunto: “Joe è sempre stato un ottimo scrittore nella vita. Ha sempre scritto cose interessanti. E aveva sempre un taccuino in tasca, ovunque ci trovassimo, in qualsiasi parte del mondo”. Infine, Kate Winslet ha concluso: “Come madre, ho trascorso tutta la vita a leggere tutto quello che ha scritto: dalle cose a scuola alle opere teatrali, dai monologhi alle poesie. Conosco il suo lavoro e questo è ciò che ha scritto. E appena l'ho letto, gli ho detto: “Credo davvero che dovremmo trasformarlo in un film". In attesa dell’uscita della pellicola, l’account Instagram di Netflix UK ha condiviso le immagini di Kate Winslet impegnata sul set. Approfondimento Lee Miller, il trailer italiano del film storico con Kate Winslet