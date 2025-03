Lee Miller, trama e cast del film con Kate Winslet da oggi al cinema

Lee Miller è una delle figure più rilevanti della scena artistica del Novecento, famosa per il suo contributo alla fotografia, campo a cui approdò dopo gli inizi da modella.

Il fim biografico di Kuras fa luce sulla personalità fortissima di Miller, donna intenzionata a farsi strada negli anni tra la Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale, in un contesto difficile per le donne.

L'intento è quello di mostrare la storia e la verità, come ha fatto Miller col suo obiettivo fotografico, senza cedere alla suggestione cinematografica.

Winslet, protagonista assoluta dello schermo, dà il volto alla pioniera delle reporter di guerra negli anni in cui decise di scendere in campo per dare il suo contributo.

Bene inserita nell'ambiente culturale del suo tempo (la sua vita da modella la mise in contatto con editori e artisti diventando, tra le altre cose, la musa e l'amante di Man Ray), sfruttò le sue conoscenze per farsi largo a British Vogue diventando una firma diversa della testata patinata.

Dalla Germania nazista, distrutta dal nazionalismo, allo sbarco degli Alleati in Normandia, alla mostruosità dei campi di sterminio, Lee Miller non si fermò davanti a niente, dando corpo alla bellezza e al dolore che segnarono, in egual misura la sua vita.

Il film si sofferma sugli anni caldi e intensi della guerra, mostrando la lotta di Miller, personale e professionale.

I dettagli sono presi dalla biografia dell'artista scritta da suo figlio Antony Penrose, che iniziò a scoprire le molte vite di sua madre solo dopo la sua morte.