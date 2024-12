In vista dell'uscita nei cinema nazionali, fissata per il prossimo 13 marzo, Vertice 360 ha diffuso il poster e il trailer ufficiale di "Lee Miller", pellicola drammatica che mette a confronto il premio Oscar Kate Winslet con una delle figure femminili più influenti della scena artistica del Novecento. Nel cast del dramma di Ellen Kuras anche Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor e Alexander Skarsgard.

Lee Miller, pellicola storica e biografica con Kate Winslet nei panni della modella e fotoreporter statunitense Elizabeth “Lee” Miller, vissuta tra il 1907 e il 1977, arriva finalmente anche in Italia, dopo il debutto al 48esimo Toronto Film Festival e l'uscita nei cinema inglesi dove, lo scorso autunno, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Il titolo, nelle sale nazionali dal 13 marzo, è un biopic avvincente che esalta il talento di Kate Winslet che, al momento, per questo ruolo ha già ottenuto una candidatura al Golden Globe nella categoria Migliore attrice protagonista in un film drammatico.

La clip del trailer, ora disponibile anche in italiano da Vertigo 360 che cura la distribuzione del film nel nostro Paese, mostra ampi stralci della storia che lo spettatore è in grado di ricostruire tra i ricordi della protagonista che ha vissuto da vicino, documentandoli, gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, esperienza che la segnò per sempre.



Miller, fotoreporter e icona femminista

Elizabeth Miller, detta Lee, è stata una donna dalle molte vite che attraverso il suo coraggio e la sua visione dell'esistenza priva di preconcetti, ha spianato la strada a molte altre donne dopo di lei, ispirandole con il suo approccio alla professione e al mondo dell'arte fotografica nel quale ancora oggi occupa una posizione di primo piano.

Già fotografa affermata, Lee, che era stata una modella bene inserita nella società del tempo, sul finire degli anni Trenta sperimenta, come molti professionisti e artisti del suo tempo, le conseguenze dell'ascesa dei fondamentalismi.

L'arrivo della guerra la porta ad assumere una posizione decisa nei confronti di un mondo che negava alle donne di recarsi in prima linea per documentare gli orrori del conflitto e le successive deportazioni naziste ma la sua caparbietà le farà firmare scatti incredibili realizzati per le testate per cui lavorava, prima fra tutte Vogue.

Lee Miller ha scattato foto storiche dello sbarco in Normandia, della liberazione di Parigi e dei prigionieri dei campi di concentramento di Buchenwald e di Dachau. Non tutti gli editori scelsero di pubblicare le sue fotografie, specie quando, finita la guerra, il pubblico aveva bisogno, secondo loro, di distrarsi.

Miller, però, non riuscì a dimenticare e il trailer italiano del film sottolinea proprio questo quando ripete che “ci sono diversi tipi di ferite, non solo quelle che si vedono”.



Il cast stellare del biopic

Kate Winslet, l'interprete di Lee Miller in questo racconto storico per il grande schermo firmato da Ellen Kuras, direttrice della fotografia passata con questo film dietro la macchina da presa, offre un'interpretazione molto intensa della protagonista, una donna appassionata della quale scopriamo anche amori e aspetti della vita privata e amori.

Il film è basato sulla biografia di Miller scritta dal figlio che lei ebbe da Roland Penrose, artista e collezionista inglese, qui l'attore Alexander Skarsgård.

Nel cast ci sono Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O' Connor, Andy Samberg e anche Jonathan Evans-Jones, che aveva un piccolo ruolo in Titanic e che ha ritrovato Winslet sul set oltre venticinque anni dopo il classico di James Cameron.

Winslet campeggia anche nei poster ufficiali del film caratterizzati da un primo piano dell'attrice col viso segnato dalle rughe e sporco di polvere.