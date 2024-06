The Princess, trama e cast del film dai produttori di John Wick

Debutta in prima tv su Rai 2, giovedì 27 giugno, il film storico con protagonista la star di The Kissing Booth Joey King

Joey King, star di The Kissing Booth accanto a Jacob Elordi, è la protagonista di The Princess, in prima tv su Rai 2 giovedì 27 giugno.

Diretto da Le-Van Kiet, The Princess è prodotto dagli stessi produttori di Fast and Furious e John Wick.

The Princess, la trama

Joey King veste i panni di una principessa bella e coraggiosa, che rifiuta di sposare il sociopatico Julius. Inizia così una battaglia epica, con Julius - respinto e umiliato - che prova a impossessarsi del trono. Imprigionata nella torre del castello, protetta dai suoi alleati Linh e Khai, la principessa riesce a liberarsi per difendere da Julius la sua famiglia e il suo popolo.

Quella di Joey King è una principessa decisamente atipica. Non è una damigella in pericolo in attesa di essere salvata, ma una guerriera pronta a imbracciare le armi. Ed è esattamente questo, che l'ha portata ad accettare il ruolo. "All'inizio avevo un po' di paura: non avevo mai recitato in scene di combattimento", ha confessato. Tuttavia, la giovane attrice era decisa a interpretare senza controfigure la maggior parte delle sequenze, motivo per cui ha sostenuto un allenamento ad hoc. Alla fine, è riuscita a eseguire il 90% delle acrobazie che si vedono nel film.