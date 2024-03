Jacob Elordi ha terminato le riprese della miniserie The Narrow Road to the Deep North. La produzione è basata sull’omonimo romanzo di Richard Flanagan

Si sono concluse le riprese della miniserie The Narrow Road to the Deep North basata sull’omonimo romanzo di Richard Flanagan e vincitore del Man Booker Prize nel 2014. Jacob Elordi interpreterà il tenente colonnello Dorrigo Evans.

The Narrow Road to the Deep North, tutto quello che sappiamo sulla miniserie Dopo cinque mesi di produzione, Jacob Elordi ha concluso le riprese svoltesi in Australia. La miniserie, suddivisa in cinque parti, vedrà l'attore vestire i panni del protagonista del romanzo The Narrow Road to the Deep North, ovvero il tenente colonnello Dorrigo Evans. Nel cast Odessa Young, Ciaran Hinds, Olivia DeJonge, Heather Mitchell e Thomas Weatherall. Inoltre, presenti Show Kasamatsu, Charles A e Simon Baker. Justin Kurzel ha firmato la regia, mentre Shaun Grant ha curato l'adattamento della sceneggiatura. Il romanzo racconta cento anni di storia dominati da numerosi conflitti bellici, al centro una storia d'amore. La storia ripercorre diversi momenti della vita di un dottore australiano: dalla sua infanzia al periodo trascorso come prigioniero di guerra fino alla professione di chirurgo in età adulta.

Prime Video si occuperà della distribuzione della miniserie in Australia, Nuova Zelanda e Canada, mentre negli altri territori sarà compito di Sony Pictures Television. Prime Video ha dichiarato in una nota stampa: "The Narrow Road to the Deep North è una storia d'amore per sostenere il pubblico nei tempi più bui, uno studio intimo del personaggio che illustra la forza dello spirito umano davanti alle avversità e un'indagine su un matrimonio e un amore indimenticabile".

Jacob Elordi, classe 1997, è tra gli attori in maggior ascesa del momento. Dopo aver conquistato la scena per il ruolo di Elvis Presley nel film Priscilla di Sofia Coppola, l’attore australiano ha ricevuto i consensi del pubblico per Saltuburn. Jacob Elordi ha ottenuto due candidature alla 77esima edizione dei premi BAFTA nelle categorie Miglior stella emergente e Miglior attore non protagonista.