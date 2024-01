Sandra Milo, la dedica di Laura Pausini da Barcellona. VIDEO

La morte di Sandra Milo ha scosso tutto il Paese, portando numerose reazioni e messaggi di cordoglio . Tra i tanti che hanno voluto dedicare un pensiero alla grande attrice, musa di Federico Fellini, c’è anche Laura Pausini, che durante il suo concerto di Barcellona si è fermata per parlare col suo pubblico dell’importanza di Sandra Milo per la cultura italiana e dedicarle lo show e una canzone.

“In Italia oggi abbiamo salutato una grande stella, un’icona del cinema italiano che si chiama Sandra Milo – dice in spagnolo Laura Pausini nel video che potete vedere in testa a questo articolo -. Voglio dedicare tutto il concerto e questa canzone a questa grande donna, che aveva 90 anni ed era veramente un’anima splendente. Ciao Sandrina! Ti mandiamo molti baci da Barcellona, tu amavi la Spagna e così anche noi qui ti salutiamo, con tutto il nostro cuore”.

UNA NOTIZIA CHE HA SCIOCCATO L'ITALIA

La notizia della morte di Sandra Milo ha colpito l’Italia nella giornata di lunedì 29 gennaio. Il 30 la camera ardente in Campidoglio è stata aperta per le visite dei familiari, degli amici di sempre, dei colleghi e dei numerosi fan che hanno voluto salutarla per l’ultima volta. Nata nel 1933, Sandra Milo avrebbe computo 91 anni a marzo. Oltre che per il suo talento e il suo carisma da attrice, era amata da tutti per la sua grande simpatia e le sue capacità umane.