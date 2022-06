21/22

Sandra Milo è protagonista, insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti, di 'Quelle Brave Ragazze. Lo show, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porta in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune.

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti in partenza on the road