8/10 ©Kika Press

Durante la cerimonia degli Oscar, Laura si è esibita nello show che ha introdotto la consegna delle statuette, cantando il proprio brano in gara. L'Oscar per la miglior canzone originale è andato però a "Fight for you" di H.E.R. per il film "Judas and the Black Messiah".

Oscar 2021, H.E.R. vince per Miglior canzone originale