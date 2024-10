Puff Daddy, cosa sappiamo dei White Party e i loro invitati

Nella villa del produttore e rapper si tenevano feste dai due volti: una parte fatta di musica e alcol, l'altra, i freak off, di droghe, prostituzione e abusi sessuali. Tra i partecipanti anche tante star, da Justin Bieber a Jennifer Lopez, passando per Leonardo DiCaprio. Ma non è detto che prendessero parte anche alle violenze

In carcere, al momento, c’è lui: P. Diddy, Sean Combs, il magnate dell’hip hop (LEGGI L'APPROFONDIMENTO SU SKY TG24 INSIDER) caduto sotto le accuse di abusi e violenze sessuali e ora indagato per reati gravissimi che vanno dallo stupro alla tratta umana a scopi sessuali. A tremare, però, potrebbero essere in tanti, perché la lista di persone che nel corso degli anni hanno partecipato ai white party di Sean “Love” Combs è lunga e prestigiosa, e pubblico e autorità si chiedono se alcuni di loro fossero coinvolti anche negli abusi o quantomeno sapessero, fino a ipotizzare l'origine di un nuovo #metoo.

Feste divise in due parti Le sontuose feste a casa del rapper pare fossero strutturate in due parti: il White Party, festa con il dress code rigorosissimo (ci si doveva presentare vestiti esclusivamente di bianco), alcol e musica e i freak off, veri e propri show di performance sessuali estreme in cui donne e uomini subivano i più vari abusi, drogati e costretti a idratarsi tramite flebo per portare avanti quelle terrificanti e degradanti maratone del sesso. Tra le prove raccolte dagli inquirenti ci sono diversi video girati durante queste performance e circa 1000 bottiglie di olio Johnson Baby e altri lubrificanti rivenuti nell’abitazione di Combs.

Diversi livelli di accesso Non è detto che tutti i partecipanti a White Party di cui si ha testimonianza fotografica e verbale fossero coinvolti anche nei freak off: come ha spiegato Tom Swoope, produttore di eventi che ha raccontato la sua esperienza diretta sul suo canale Youtube, alle feste organizzate da Diddy erano presenti diversi livelli di accesso. Insomma, si poteva essere invitati ai White Party senza poi avere il pass per i freak off, riservati probabilmente a una cerchia più ristretta e forse più intima. leggi anche Kendrick Lamar e Puff Daddy: le due facce dell'hip-hop

La lista: da Jay-Z e Beyoncé a J. Lo La lista degli invitati del fu Puff Daddy è comunque lunga e impressionante: si va dalla coppia composta da Jay-Z e Beyoncé, legati da lunga data al produttore così come Usher, ad attori del calibro di Leonardo DiCaprio (che frequentò le feste in giovane età) e Ashton Kutcher, dalle star dei social e della tv Khloe e Kim Kardashian all’ereditiera più famosa del mondo, Paris Hilton. Non manca nemmeno Jennifer Lopez, legata a Diddy da una relazione sentimentale tra il 1999 e il 2001. E poi c’è Justin Bieber, anche se la sua posizione è particolarmente delicata e complessa e merita un approfondimento a parte.

La questione Justin Bieber Bieber ha conosciuto Diddy quando aveva 15 anni, tramite Usher. Diddy lo aveva preso subito in simpatia e aveva iniziato a fargli regali e invitarlo a feste. E alla luce delle ultime rivelazioni, alcune sue dichiarazioni ora suonano particolarmente inquietanti, come quella contenuta in un video caricato su Youtube in cui Diddy appare accanto a Bieber e dice: "Ciò che faremo non potrà essere divulgato ma è il sogno di ogni 15enne". Insomma, Bieber, più che complice, potrebbe essere una delle vittime degli abusi di Diddy.

Le varie testimonianze La lista degli invitati può allungarsi ulteriormente a seconda delle fonti. Il podcaster Jason Lee, che racconta di essere stato tra i presenti ai White Party, ha detto di aver visto coi suoi occhi rapper come Chris Brown e Travis Scott, attrici come Demi Moore e Lindsey Lohan, la modella Amber Rose, le cantanti Teyana Taylor e Mary J. Blige. Elle ha aggiunto i nomi di Kelly Osburne, Kim Porter (altra ex di Diddy), Tommy Lee, Rachel Zoe, Lil Kim (rapper affiliata alla Bad Boy Records di Diddy negli anni ’90), Ashley Olsen, Mel B, Nicole Scherzinger, Ashanti. leggi anche Rise and fall, la docuserie su Puff Daddy uscirà nel 2025

La lista apocrifa sui social Sui social circola addirittura una lista (la cui fonte appare ignota), con ben 90 nomi: dentro ci sono attori e attrici, atleti e atlete di assoluta grandezza, socialite, naturalmente tantissimi rapper e protagonisti della black music. A scorrerla si ha l’impressione di guardare una di quelle liste dei GOAT (acronimo inglese che sta per greatest of all times, il più grande di tutti i tempi) di ogni settore dell’intrattenimento. Addirittura nella lista viene indicata persino una dozzina di membri di varie famiglie reali e altrettanti politici, compresi due ex presidenti degli Stati Uniti d’America.