Gli andirivieni personali e professionali del rapper Sean "Diddy" Combs saranno gli ingredienti della docuserie per Investigation Discovery, che racconterà, storia dopo storia, le alterne vicende del rapper e produttore. Il documentario in più parti si intitolerà Rise and Fall e dovrebbe uscire nel 2025 su ID e Max, per ripercorrere l'ascesa al potere di Combs nell'industria musicale. Ma non solo. Racconterà infatti anche il segreto di Sean Combs per mantenere inalterato e anzi crescente quel potere nel corso degli anni. Dalla serie sulla sua wild life alla vita reale: il miliardario del rap Sean Diddy Combs, è stato arrestato lunedì scorso dagli agenti dell'Homeland Security in un albergo del centro di Manhattan e incriminato da un gran giurì per reati sessuali. Lo stesso si è dichiarato non colpevole ma resterà in carcere in attesa di un processo per il quale rischia da 15 anni all'ergastolo.