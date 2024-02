Moda, Emily Ratajkowski star della campagna Primavera di Marella

Self Portrait, Marc Jacobs, Versace, Tory Burch... la lista dei brand di moda che negli ultimi due anni hanno scelto Emily Ratajkowski come volto e rappresentante dei valori del proprio marchio a partire da questa primavera si arricchisce di una nuova voce che corrisponde a una delle aziende più rappresentative del Made In Italy: Marella . Il marchio del gruppo Max Mara ha appena presentato la sua nuova musa insieme alla campagna dedicata alla collezione Spring/Summer 2024 , una stagione fatta di capi femminili e contemporanei, studiati per una donna consapevole della propria personalità e, soprattutto, libera. Emily Ratajkowski è entrata subito in confidenza con i look composti da jeans con la vita alta, canotte di cotone a coste e gonne a matita leggere e ricoperte di paillettes. Questi capi sono propri del suo stile, ammiratissimo in tutto il mondo.

Emrata, portavoce di una nuova generazione di donne



Certe campagne di moda, ieri come oggi, sono espressione dello spirito del tempo e raccontano attraverso le loro protagoniste, scenari immaginifici o metropolitani abitati da personaggi non lontani dalla realtà.

Non stupisce, quindi, in quest'ottica il successo di Emily “Emrata” Ratajkowski, una delle top model più richieste dai maggiori fashion brand globali che, oltre a proporre vestiti e accessori, ci tengono a spingere la società in una direzione più consona ai tempi (vedi le recenti campagne di Versace o di Marc Jacobs che la vedono protagonista).

Chi meglio di Emrata, in effetti, potrebbe dire qualcosa sulla nuova generazione delle donne forti, consapevoli, libere e indipendenti di cui lei stessa si è fatta portavoce nonché esponente di spicco?

Lei, che fa discutere i media e il popolo dei social a ogni posa seminuda come ad ogni dichiarazione/presa di posizione su lavoro, famiglia, relazioni, ruolo delle donne nella società, ha fatto della sua vita e della sua professione un manifesto di una libertà che per molte è un traguardo.

Ratajowski non abita lo showbiz per renderlo ancora più sfavillante. Lei conosce le regole del gioco e le sfrutta a suo vantaggio per sostenere giuste cause (come quella volta che si è fatta arrestare per protestare contro la nomina di un giudice della Corte Suprema accusato di violenza contro le donne) o per sposare posizioni femministe (non ha avuto paura negli anni di mostrarsi non depilata, ad esempio). Le sue parole e i suoi gesti risuonano sempre con forza, a beneficio della sua immagine e del suo guardaroba, sempre sotto i riflettori.