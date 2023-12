1/14 ©Getty

Per le cene di Natale col nero non si sbaglia mai, purché il look sia tutto meno che austero. Zoey Deschanel offre grande ispirazione con il suo minidress strutturato interamente decorato di gioielli barocchi. Il look è perfetto per scintillare nelle sere di festa e va costruito esattamente come ha fatto lei: con collant spesse, e accessori in tinta con dettagli di cristalli