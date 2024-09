Milano Fashion Week, la sfilata di Fendi Primavera/Estate 2025. FOTO

6/14 ©Getty

Tra gli abiti sottoveste e i completi con gli hot pants, simbolo delle tendenze più attuali, si fanno strada le giacche col punto vita in evidenza, i soprabiti a vestaglia o modello accappatoio.

Per Jones questo è il modo in cui la donna di oggi rileggerebbe il guardaroba di ieri, di un secolo fa. Look dallo spirito rilassato ma che rivelano una fattura raffinatissima